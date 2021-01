Il caso: 'Una sola ostetrica per il Distretto viadanese'

VIADANA (5 gennaio 2021) - Una sola ostetrica per un bacino d’utenza di circa 50 mila abitanti: questo lo spettro che si aggira nei poliambulatori cittadini alla luce del «ritiro» delle due operatrici che l’Asst di Cremona aveva distaccato presso la struttura viadanese all’indomani della chiusura del punto nascite dell’ospedale Oglio Po.

È questo l’oggetto dell’interrogazione del capogruppo consiliare di Viadana democratica, Silvio Perteghella. «L’Asst di Cremona ora intende trasferire due delle tre ostetriche attualmente in servizio presso l’ex ospedale di Largo De Gasperi — scrive il consigliere Perteghella — lasciando così una sola operatrice. Un grave pregiudizio per il servizio che prevede una grande mole di lavoro: visite, Pap test, tampone vaginale, colloqui informativi sulle contraccezioni, problemi ginecologici, apertura delle cartelle gravidanza. È evidente che una sola operatrice non può assolvere a tutte quelle incombenze per cui l’utenza è costretta a rivolgersi alle strutture di Mantova e Cremona con aggravio di tempi, di spese e di puntualità del servizio. Alle sopracitate funzioni si sono aggiunti nuovi ruoli resisi necessari dall’emergenza Covid19 come il prelievo alle donne in gravidanza».

«grave disservizio»

La situazione, come si può bene immaginare, non risulta per niente incoraggiante. Ed è per questo che Perteghella intende coinvolgere l’amministrazione comunale nella soluzione del grave disservizio. «Chiedo se il Comune di Viadana intende attivarsi per chiedere ad Asst di Mantova e a Regione Lombardia di mantenere l’attuale numero di tre operatrici».

