Tentativo di rapina fallito alla tabaccheria edicola

MARTIGNANA DI PO (3 gennaio 2021) - Tentativo di rapina, con coltello, fallito nel tardo pomeriggio di sabato ai danni della tabaccheria edicola di via della Libertà, in centro a Martignana. La titolare ha raccontato che due ragazzi sulla ventina, con mascherina e cappuccio indossati, sono entrati in negozio e hanno chiesto una stecca di sigarette. Quando la signora ha fatto per inserire la stecca in un sacchetto uno dei due ha estratto un coltello e ha chiesto di inserire anche i soldi. La esercente ha detto di non aver capito bene, l’altro ha ripetuto la richiesta ma la signora ha chiamato il marito e i due sono subito scappati, senza pensarci un secondo solo. Indagini in corso dei carabinieri che sono giunti immediatamente sul posto.

