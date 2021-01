Petardi nel presepe: adolescente si autodenuncia

SAN MARTINO DALL'ARGINE (3 gennaio 2021) - Hanno pensato bene, nella notte del 31 dicembre, di violare la zona rossa e andare in piazza Matteotti a San Martino per vandalizzare e rovinare con dei petardi molto potenti il presepe allestito dalla Pro loco. Gesto di inciviltà da parte di alcuni adolescenti del paese, che hanno rovinato l’installazione posta nella piazza principale. Dopo la denuncia pubblica, avvenuta sulla pagina Facebook dell’associazione, da parte del presidente Devid Belletti, uno dei responsabili ha avuto il coraggio di autodenunciarsi e di ammettere le proprie responsabilità. Il fatto, come detto, è avvenuto nella notte di San Silvestro, ma è stato scoperto solamente ieri mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO