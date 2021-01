Cantieri, «No al palazzo a ridosso dell’argine»

CASALMAGGIORE (3 gennaio 2021) - «Lungo l’argine verrà costruito un condominio di quattro piani e secondo me è una scelta sbagliata». A dirlo è la consigliera di minoranza Annamaria Piccinelli (Vivace e Sostenibile): «La nostra riviera andrebbe curata nei dettagli, nelle forme, nei colori, nelle altezze, nelle luci, e invece, a fianco al parcheggio dell’ex ospedale, verrà costruito un massiccio corpo a se stante, del tutto fuori contesto, per proporzioni e posizione. L’assessore Giovanni Leoni ha sostenuto in consiglio che «questa è un’opportunità per il territorio, per il patrimonio edilizio di Casalmaggiore perché il rischio è che questo patrimonio rimanga ancora per anni abbandonato e sempre più fatiscente».

