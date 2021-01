Ritorno al futuro, riecco il servizio per i turisti

CASALMAGGIORE (3 gennaio 2021) - Bike sharing, il Comune ci riprova. A distanza di sei anni dalla chiusura del precedente servizio di noleggio delle biciclette per cittadini e turisti, ora il tutto è stato ripristinato con modalità diverse e in forma sperimentale, utilizzando il cortile interno di via Marconi — ai numeri civici 2, 4 e 6 — situato tra la sede dell’Associazione Pro loco e la biblioteca comunale.

Il servizio — il primo in assoluto in provincia di Cremona —, promosso dall’ex assessore Matteo Rossi, attuale presidente della Casalasca Servizi, era stato inaugurato il 20 ottobre 2009 con un periodo di sperimentazione gratuita fino alla fine di quell’anno. Allora erano state previste postazioni in via Saffi, nel parcheggio Conad e nel parcheggio Baslenga, con trenta colonnine portabici. La gestione era stata affidata alla Pro loco e successivamente il servizio era rimasto attivo fino al 2014, anno in cui si era deciso di sospenderlo in quanto, pur gestito in modo soddisfacente dall’associazione, non aveva dato i risultati sperati per difficoltà tecniche legate alla gestione in remoto delle postazioni e per il fatto che a causa di tali difficoltà, dopo un primo periodo in cui si era riscontrato un sufficiente utilizzo, non aveva più fatto registrare i favori della cittadinanza e dei turisti.

