Croce Rossa, «Il 2020 della solidarietà»

CASALMAGGIORE (2 gennaio 2021) - Il 2020 del Comitato locale della Croce Rossa Italiana è chiuso con due appuntamenti di successo all'insegna della solidarietà e della beneficenza, epilogo di un anno d’oro, contrassegnato dall'attivazione della nuova sede, all'avanguardia, di via della Repubblica. Da segnalare, infatti, il grande riscontro dell'iniziativa dell’albero solidale, lanciata per raccogliere regali da destinare ai bimbi più bisognosi del territorio. Sono stati raccolti 263 regali, tutti da destinare a bambini che diversamente non hanno ricevuto. Il comitato ha poi venduto 4.796 biglietti della sua tradizionale lotteria di beneficenza di Capodanno. «I nostri volontari — spiega il presidente del Comitato locale Rino Berardi — hanno consegnato 263 regali e tanti, ma tanti sorrisi a bambini che ne avevano veramente bisogno, della ventina di Comuni di competenza della Croce Rossa. Grazie di cuore a chi ci ha aiutato. Grazie ai sindaci ed ai servizi sociali del nostro territorio. Grazie a tutti i bambini, vero patrimonio dell’umanità ».

