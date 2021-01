Viadana torna sotto i 20 mila

VIADANA (2 gennaio 2020) - Calo delle nascite e record di decessi. Il bilancio demografico del 2020 del Comune di Viadana, è un po’ lo specchio dell’Italia travolta dalla pandemia di Coronavirus. La popolazione residente, dopo quattro anni, è tornata sotto ai 20 mila abitanti. Al 31 dicembre i cittadini registrati in anagrafe erano 19980 (9958 maschi e 10022 femmine), il calo nel corso dei 12 mesi è stato di 76 unità, inferiore comunque a quello dell’anno scorso quando vi furono 98 residenti in meno. Le famiglie sono 8341, in aumento di ben 50 nel corso del 12 mesi. La media di componenti per nucleo famigliare è scesa passando da 2,41 a 2,40 persone.

Il numero di decessi è salito da 186 a 290 (147 maschi e 143 femmine), dato mai registrato negli ultimi 20 anni. Il numero di nati è invece sceso a 135 (63 maschi e 72 femmine) in calo di 20 unità rispetto al 2019. In pratica è come se, in ottica futura, fosse sparita una sezione di una classe scolastica.

