Staffetta Londra-Canneto: prime dosi a padre e figlia

CANNETO SULL'OGLIO (31 dicembre 2020) - Lei è stata una delle prime persone italiane al mondo a ricevere il vaccino contro il Coronavirus, a Londra, lo scorso 21 dicembre e lui, domenica 27, la prima persona in assoluto in provincia di Mantova ad avere la stessa somministrazione. Marta Parenti, infermiera, e il papà Piero, medico di medicina generale di Canneto sull’Oglio, anche se a distanza di pochi giorni sono stati uniti da questo gesto, fondamentale per la loro salute e di responsabilità verso tutti coloro che gli stanno vicini. La 27enne, vive a Londra da cinque anni e lavora come infermiera all’ospedale Royal Free London, situato nel quartiere di Cadmen. Anche lei, tra l’altro, è stata una delle «vittime» del blocco dei voli, tanto che ha dovuto rinunciare alla possibilità di passare le festività con la propria famiglia.

