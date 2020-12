Censimento, S. Giovanni è Comune «campione»

SAN GIOVANNI IN CROCE (31 dicembre 2020) - Il Comune casalasco è stato selezionato dall’Istat per il censimento nazionale permanente, ovvero l’indagine sulla situazione dei cittadini italiani che l’Istituto nazionale di statistica porta avanti ogni anno per conto del Governo. A differenza del passato il lavoro non è più a cadenza decennale su tutta la popolazione, ma il report viene prodotto ogni 12 mesi su un campione dei 60 milioni di residenti in Italia, scegliendo alcune località in tutta la nazionale. Stavolta è toccato a San Giovanni in Croce essere compreso nell’elenco degli enti dove condurre l’indagine, che non si compone solo di raccolta di dati. Il sindaco Asinari: «Piena disponibilità, già organizzato l’ufficio di competenza».

