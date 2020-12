Dopo l'ultimo incidente: 'Strada killer, ora si cambia'

CASALMAGGIORE (30 dicembre 2020) - È giunto il tempo di intervenire, dopo l’incidente in seguito al quale, martedì della scorsa settimana, ha perso la vita la 31enne N.G.. Questo il senso dell’intervento del vicesindaco Giovanni Leoni nel consiglio comunale di lunedì sera, sollecitato dalla consigliera di minoranza Annamaria Piccinelli (Vivace e Sostenibile), che ha chiesto se l’amministrazione, dopo il sinistro mortale, avesse «abbozzato qualche idea e proposta». Leoni ha fatto emergere la volontà dell’amministrazione comunale e della Provincia di risolvere le criticità viabilistiche presenti: «Faremo un tavolo per approfondire, tecnicamente, se c’è una soluzione, collaborando con la Provincia». Il vicesindaco ha detto che «il problema è conosciuto. Da qualche anno ci stiamo confrontando e abbiamo segnalato la criticità di quell’ambito, di tutto il tratto, non solo dell’attraversamento di quella strada extraurbana ». Una strada «di proprietà e di gestione della Provincia», ha ricordato Leoni, «ma questo non vuol dire che il Comune è disattento al problema».

Si iniziano a immaginare delle barriere, dalla rampa di accesso al parcheggio sul lato destro. Dunque si prospetta l’ipotesi di collocare un guard rail, ma «bisogna capire come».

Contattato dopo la seduta, Leoni aggiunge: «Le ipotesi in campo possono essere diverse, a partire dalla possibilità di realizzare un attraversamento pedonale illuminato, con una isola in mezzo. Si può pensare a una separazione fisica delle due corsie, al posizionamento di rilevatori di velocità, a potenziare la segnaletica, ad altri interventi che possono portare a ridurre la velocità. Ovvio che bisogna verificare cosa è compatibile con il codice della strada e analizzare le distanze e tutti gli aspetti tecnici correlati. Sono già in contatto con l’ingegner Giulio Biroli, dirigente del settore infrastrutture stradali della Provincia, per un prossimo incontro di analisi della situazione».