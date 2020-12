Si è spento Fabrizio Veraldi a tre mesi dall'incidente

VIADANA (29 dicembre 2020) - Si è spento nella notte fra lunedì e martedì Fabrizio Veraldi, 59 anni, il benzinaio del distributore Q8 sulla tangenziale di viale Kennedy a Viadana. Veraldi era stato vittima di un grave incidente l'11 settembre scorso quando in sella alla sua moto era stato investito da un'auto che gli aveva tagliato la strada a poche centinaia di metri dal suo distributore. Dopo un primo ricovero al Maggiore di Parma, un periodo di riabilitazione a Correggio (Reggio Emilia). Poi nuovamente al Maggiore di Parma dove era in attesa di un'operazione a una gamba. Le sue condizioni non lasciavano presagire una fine così immediata e la sua scomparsa ha provocato un vasto cordoglio.

