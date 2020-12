Via fiori e un angioletto, violata la tomba di Francesca

CASALMAGGIORE (28 dicembre 2020) - «Mi piacerebbe sapere come fa una persona, durante queste festività così difficili, a guardarsi allo specchio dopo aver rubato dalla tomba di mia figlia Francesca , un elleboro con angioletto ...». Vincenzo Cerati è profondamente amareggiato per quanto avvenuto nei giorni scorsi al cimitero e non potrebbe essere diversamente, visto quanto avvenuto. «Un paio di settimane prima di Natale - ci racconta - avevo portato questi fiori con un piccolo angioletto sulla tomba di Francesca. Prima di Natale era già sparito tutto ».

Cerati ha affidato il suo breve sfogo a Facebook e in men che non si dica è partita una vera e propria ondata di solidarietà da parte dei concittadini che ancora ricordano molto bene la danzatrice, scomparsa a 32 anni l'8 marzo del 2017 in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la tangenziale di Colorno.

