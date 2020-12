Perde il controllo della vettura ed esce di strada

SCANDOLARA RAVARA (28 dicembre 2020) - Un 71enne alla guida di una Citroen procedeva lungo la provinciale 7 in direzione provinciale Bassa di Casalmaggiore quando ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada finendo in un fosso. Protagonista un conducente anziano, A.P. di Gussola, tuttora incastrato nella vettura ma cosciente. Si è in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco per estrarlo dall’abitacolo. Sul posto Ambulanza della Padana Soccorso, auto medica e polstrada di Casalmaggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO