Marciapiedi da rifare: proroga in via Platina

PIADENA (28 dicembre 2020) - Tempi più lunghi per il completamento dei lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Platina. La ditta che sta eseguendo i lavori ha infatti chiesto di prorogare la validità dell’ordinanza della polizia locale emessa lo scorso 22 ottobre con la quale era stata modificata la circolazione veicolare, dal civico 2 al 50 (lato est – dall’intersezione con via Libertà fino all’angolo con via Dei Mille) per l’apertura del cantiere di larghezza massima di sei metri che interessa il marciapiedi e gli stalli della sosta. La validità del provvedimento emesso dal comandante della polizia locale, il commissario Franco Morelli, è stata estesa di trenta giorni, fino alle 18 di sabato 23 gennaio. Nel tratto di strada regolamentata vige il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari e il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area interessata dal cantiere.

