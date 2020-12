Bloccato nel fiume, Spank salvato dai pompieri

VIADANA (27 dicembre 2020) - Ora il cane Spank si trova al calduccio nella casa di Cicognara, ma ha rischiato davvero grosso: se non fosse stato per la perseveranza del suo padrone e del pronto intervento dei vigili del fuoco di Viadana, il golden retriever avrebbe potuto morire annegato o di freddo nelle acque del Po. Per il proprietario Michele Calavalle e i suoi familiari è stato come un grande regalo di Natale, perché Spank è con loro da quattordici anni e gli sono tutti affezionatissimi. «Nel tardo pomeriggio di martedì scorso Spank è uscito dal cancello di casa che era rimasto inavvertitamente aperto per pochi minuti e quando ce ne siamo accorti abbiamo cominciato subito a cercarlo», racconta Calavalle. «È parecchio anziano e sordo, quindi nelle sue condizioni era facile che si perdesse e non riuscisse più a trovare la strada per tornare. Abbiamo continuato a cercarlo percorrendo l'argine tra Cicognara e Cogozzo fino alla sera di mercoledì, poi le ricerche sono state sospese a causa del buio». Calavalle, però, non si è perso d’animo e il mattino della vigilia è uscito di nuovo, questa volta con uno dei suoi cani da caccia, ed è sceso in golena costeggiando le sponde del fiume. «A un certo punto il cane ha fiutato qualcosa ed è partito di corsa verso la riva, trovando Spank: era in acqua, bloccato sotto un tronco. Ho cercato di recuperarlo, ma era troppo pesante e il terreno eccessivamente scivoloso». A quel punto Calavalle ha allertato i vigili del fuoco, che sono intervenuti segando il tronco e imbragando il golden retriever con una fune riuscendo a tirarlo fuori dall’acqua. «Era infreddolito e spaventato, ma in buone condizioni. Ringrazio i pompieri per il loro impegno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO