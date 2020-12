Duomo: guano e perdite d’acqua, il sottotetto a forte rischio

CASALMAGGIORE (27 dicembre 2020) - Si chiama «Il sottotetto del Duomo di Casalmaggiore. Imponenza e fragilità» ed è un filmato commissionato dalla parrocchia di Santo Stefano e San Leonardo «per rendere edotta la comunità cristiana e la cittadinanza della situazione odierna della struttura», come spiega il parroco don Claudio Rubagotti, che accompagna le immagini con la sua voce. Il video è stato realizzato con immagini di Gianluigi Signorini — che ha curato anche il montaggio —, Paolo Mangoni, Stefano Busi e Aldo Gerevini.

«Il sottotetto — spiega don Claudio in una nota di presentazione — aveva già visto un notevole miglioramento nel 2004, in occasione della realizzazione del nuovo impianto di luci: era stato liberato il calpestio dal liquame dei piccioni e da una notevole parte dei detriti lasciati da interventi precedenti alle coperture. Oggi, dopo sedici anni, non solo si è riformato altro liquame, alternato da cadaveri di piccioni che attirano topi ma, soprattutto — e questo è il vero problema da affrontare — sono precarie le coperture: tegole mancanti o spostate rispetto all’alveo originale con conseguenti infiltrazioni piovane; canali di scolo compromessi; di conseguenza l’acqua invade le volte e le absidi del Duomo — visibili dall’interno — e le travi portanti del medesimo. Non è dunque una questione decorativa ma strutturale!», osserva il parroco.

Don Rubagotti auspica che il filmato «susciti idee nel privato e nel pubblico e stimoli la raccolta di fondi atti a realizzare il progetto necessario per mettere in sicurezza le coperture del Duomo, tramite la partecipazione a bandi e alle offerte da parte di imprenditori, aziende e singoli fedeli».

