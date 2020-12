Rete idrica inquinata, acqua gialla a Cogozzo e Cicognara

VIADANA (dicembre 2020) - È dovuto intervenire il sindaco Nicola Cavatorta il giorno di Natale con un comunicato urgente per segnalare la grave anomalia all'interno della rete idrica. Un pozzo privato sta infatti pompando da almeno 24 ore acqua non trattata nel circuito della normale rete idrica. Le conseguenze si sono viste nelle frazioni di Cogozzo e Cicognara dove dai rubinetti sta scendendo acqua di colore giallognolo che ha giustamente inquietato i residenti. "Invito la popolazione a controllare i propri pozzi - ha scritto il sindaco - perché sicuramente c'è una perdita che consente il passaggio dell'acqua del pozzo a quella dell'acquedotto". I tecnici Ireti sono al lavoro anche in queste ore ma trovare la fonte dell'inquinamento.