Videoclip della canzone per il 50esimo del Rugby Viadana 1970

VIADANA (24 dicembre 2020) - È online sulla pagina Facebook del Rugby Viadana 1970 (https://www.facebook.com/rugbyviadana1970/videos/156675849152397) il videoclip della canzone «Buon Natale dal paese con la palla ovale» («Bon Nadal dal paes cul balon uval»), ideata e registrata per festeggiare il 50esimo anniversario della società sportiva, fondata nel 1970. Quaranta voci per cinquant’anni: sono quelle delle persone che intonano il brano in italiano e in dialetto, strenna di Natale con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della Croce Verde e dell’Ospedale Oglio Po. Il testo della canzone è di Paolo Bergamaschi, la base e gli arrangiamenti degli insegnanti della Scuola di musica G. Moro Giuseppe Cominotti, Elena Federici, Cristiano Maramotti, Paolo Gialdi, Massimiliano Savioli, mentre il filmato è stato registrato nello studio di Alessandro Fava, nel rispetto di tutte le norme Covid, dove uno alla volta sono sfilati i quaranta interpreti viadanesi, tra i quali anche il sindaco Nicola Cavatorta ed esponenti politici sia di maggioranza che di minoranza, oltre a ex giocatori e dirigenti della società come il presidente Gianni Fava.