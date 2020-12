Il giardino per gli ammalati: l’ospedale guarda al futuro

CASALMAGGIORE (23 dicembre 2020) - Tra gli obbiettivi del progetto che il Rotary Oglio Po sta portando avanti per riqualificare completamente il Day Hospital oncologico dell'ospedale Oglio Po c'è anche la realizzazione di un giardino visibile anche dai letti del reparto, che renda possibile il cosiddetto «Giardino curativo contemplativo », una terapia utilizzata da anni nel Nord Europa. Pare infatti che ai malati come alle persone sane bastino solo dai tre ai cinque minuti di esposizione alla vista di un paesaggio dominato da alberi, fiori e giochi d'acqua per iniziare ad abbattere i livelli di stress, ansia, rabbia o dolore ed entrare in uno stato di rilassamento. L’intero intervento di ristrutturazione è caratterizzato dalla presenza di aree verdi ai lati delle stanze, una molto ampia e naturale, l’altra a ovest all’interno del cortile. Per la manutenzione dei futuri spazi verdi dell'Oglio Po saranno coinvolti i pazienti del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze che, attraverso la cura delle piante, sperimenteranno i benefici della Garden Therapy. Il progetto illustrato nel tardo pomeriggio di lunedì in sala consiliare prevede che la zona accoglienza venga ampliata, creando una relazione diretta tra attesa, reception e associazione di volontariato MEDeA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO