«Con il Covid più violenze e le donne pagano il prezzo»

CASALMAGGIORE (23 dicembre 2020) - «Tanti non sanno che durante il periodo natalizio aumentano le violenze sulle donne. Così come sono aumentate durante questa pandemia. Occorre fare qualcosa per sensibilizzare le persone sul tema ».

Barbara Ghezzi, presidente de Il Listone, affiancata da Enrica Campanini, illustra il tema di cui il suo gruppo si sta occupando. «Presenteremo una mozione, perché riteniamo che sia necessario fare qualcosa. Anche gesti simbolici, come collocare una panchina rossa, o coinvolgere le scuole in qualche iniziativa». La Ghezzi sottolinea che il Listone ha preso contatti con il centro antiviolenza MIA (Movimento Incontro Ascolto) di Casalmaggiore per conoscere meglio il quadro della situazione: «Ci hanno spiegato che soprattutto all'inizio del primo lockdown le donne non chiamavano il numero antiviolenza 1522, perché non avevano la possibilità materiale di farlo senza che nessuno se ne accorgesse, visto che le violenze avvengono nella maggior parte dei casi in famiglia. Noi, come donne del Listone, sosteniamo MIA che ha aiutato finora oltre 200 donne nel territorio e vogliamo impegnarci perché questa azione si consolida ulteriormente anche e soprattutto in questa fase».

