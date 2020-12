Emergenze-urgenze. Quinta postazione

COMMESSAGGIO (22 dicembre 2020) - Il territorio Oglio Po avrà a Commessaggio una quinta postazione del servizio di emergenza urgenza, ossia il vecchio 118. Il progetto è ancora sulla carta, ma ci sono già 400 mila euro di contributo ottenuto, grazie al consigliere regionale Barbara Mazzali, tramite gli «Interventi Emblematici Maggiori» di Fondazione Cariplo nel triennio 2021-2023. L’area dove nascerà la postazione è già stata individuata a fianco del campo sportivo, quindi comoda anche per le ambulanze per immettersi subito sulla provinciale Sabbionetana. Una volta terminata la realizzazione, quindi, le ambulanze potranno partire, oltre che da Commessaggio, da Bozzolo (gestita dalla Croce Verde di Mantova), Viadana (gestita dalla Croce Verde locale), Casalmaggiore e San Giovanni in Croce (entrambe curate dalla Padana Soccorso). Il tutto nasce da un progetto presentato dal sindaco Alessandro Sarasini che ha ricevuto l’approvazione dei vertici regionali. La zona oggetto dello studio, costituita dal territorio viadanese più a est, è caratterizzata da una media di elevata anzianità per la quale le amministrazioni locali stanno cercando di colmare una criticità ormai certificata anche da Areu, riguardante la tempestività di intervento dei mezzi di primo soccorso che spesso arrivano con tempistiche non compatibili per garantire l’efficacia e che, come è noto, può essere migliorata solo se le manovre salvavita possono iniziare nei primi 5 minuti.

