Nel baule dell'auto tre motoseghe contraffatte, denunciato 48enne

SABBIONETA (22 dicembre 2020) - I carabinieri hanno denunciato per ricettazione un uomo, M.P., classe 1972 nato a Napoli e residente a Sirmione (Brescia), trovato in possesso di tre motoseghe di provenienza presumibilmente illecita. Il 48enne è stato anche denunciato a piede libero per la contraffazione degli attrezzi, in quanto erano la falsa riproduzione di motoseghe di marchi famosi. Il fatto risale alla mattina di ieri, quando l’uomo a bordo della sua autovettura Ford Ecosport, nel contesto di un mirato servizio coordinato dalla Compagnia di Viadana per contrastare i furti e le truffe agli anziani, veniva intercettato e fermato in via Garibaldi, a Sabbioneta. Durante il controllo i militari della locale Stazione Carabinieri rinvenivano nel bagagliaio tre motoseghe per legno con motore a scoppio alimentato a benzina, tutte e tre uguali, ma riportanti nomi e marchi differenti su ognuna di esse. L’uomo non era in possesso di alcun documento di trasporto, scontrino o fattura d’acquisto, e non era nemmeno autorizzato alla vendita al dettaglio o all’ingrosso. Davanti alla richiesta di spiegazione dei militari, l’uomo dichiarava che stava tentando di vendere gli oggetti porta a porta; attrezzi a suo dire provenienti da un non meglio precisato negoziante di Napoli Secondigliano.

