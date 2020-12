Le torri littorie 'restituite' a Casalmaggiore e Piadena

CASALMAGGIORE-PIADENA (20 dicembre 2020) - Le vecchie torri littorie non servono più come acquedotti e Padania Acque le «restituisce» ai Comuni di Casalmaggiore e di Piadena Drizzona che ottengono anche il subentro nei contratti di locazione sottoscritti con le compagnie telefoniche. La decisione discende dal fatto che i manufatti, realizzati in epoca fascista, sono da tempo dismessi e non sono nemmeno più collegati alla rete idrica per la distribuzione dell’acqua potabile. Il consiglio di amministrazione della Padania Acque ha pertanto deliberato la «retrocessione» al Comune di Casalmaggiore e al Comune di Piadena Drizzona delle cosiddette torre piezometriche, che comunque sono sempre state di proprietà comunale. La prima è posta in via Saffi nel capoluogo casalasco, la seconda all’angolo tra via Matteotti e via Amendola nel secondo centro della zona.

La disponibilità totale dei due edifici potrà aprire delle prospettive di possibili loro utilizzi. La torre littoria di Casalmaggiore, ad esempio, è stata usata già per mostre d’arte e periodicamente è stata aperta consentendo ai visitatori di salire in cima per poter godere di uno spettacolare panorama sulla città e il Po. In futuro si vedrà come poter sfruttare gli ambienti interni, tenendo sempre presente l’esigenza di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO