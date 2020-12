Finanziata la Gronda nord

CASALMAGGIORE (19 dicembre 2020) - Bicchiere pieno, o quasi, secondo il sindaco Filippo Bongiovanni. Bicchiere pressoché vuoto ad avviso del consigliere di minoranza Mario Daina (Casalmaggiore la Nostra Casa). Questa la lettura opposta che viene data dei risultati emersi nel consiglio regionale di giovedì sulle tematiche infrastrutturali di interesse locale. Se il primo cittadino appare decisamente soddisfatto per aver ottenuto 880 mila euro a fondo perduto, spalmati in due anni, per il rifacimento del tratto ammalorato della Gronda nord, l’esponente del Pd sostiene che erano soldi dovuti da tempo ed è deluso per la bocciatura dell’ordine del giorno sottoscritto da Matteo Piloni (Pd), Federico Lena (Lega), Antonella Forattini (Pd) e Nicolò Carretta (Azione) sulla necessità del nuovo tratto della gronda nord di Casalmaggiore, tra Asolana e Sabbionetana.

«Grazie al consigliere Lena è stato ottenuto un ottimo risultato con gli 880 mila euro a fondo perduto», osserva Bongiovanni.

Di avviso diverso Daina: «La verità è che in Regione ci trattano a pesci in faccia».

