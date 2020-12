Regalo di Natale al Germani: nuovo pulmino per gli ospiti

CINGIA DE' BOTTI (19 dicembre 2020) - È stato consegnato e presentato ieri mattina alla Fondazione Elisabetta Germani il pulmino Fiat Ducato 2.3 Multijet 120 cavalli a 9 posti dotato anche di pedana elevatrice per trasporto disabili donato all’ente cingese dal Lions Club Cremona Europea e dalla ditta Visa Car s.r.l. di Cremona. A fare gli onori di casa, nello spazio antistante l’ingresso, il presidente della Fondazione Riccardo Piccioni, che ha accolto Nadia Bragalini, presidente del Lions Club Cremona Europea, affiancata dal socio fondatore del Club Carmine Scotti e dal segretario Giuseppe Guarnieri. Con loro Franco Visioli, titolare della Visa Car, e Alessandro Galvani della stessa ditta multiservizi. I donatori hanno regalato alla Fondazione anche un bell’albero di Natale che è stato posizionato nell’atrio di ingresso della struttura.

«La fondazione Germani — ha commentato Piccioni — è profondamente grata sia al Lions Club Cremona Europea che alla ditta Visa Car per questa donazione che risolve i problemi di trasporto di persone che hanno difficoltà di movimento. Grazie di cuore a nome di tutto il consiglio di amministrazione, della dirigenza, degli operatori e dei residenti della nostra Fondazione per questo gesto così apprezzabile di generosità».

