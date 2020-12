Il primo passo di Rfi: partono gli espropri per il nuovo binario

CASALMAGGIORE (18 dicembre 2020) - Si entra nel vivo per il raddoppio della tratta Piadena-Mantova, appartenente alla linea ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova, con le procedure di esproprio. Rete Ferroviaria Italiana ieri ha infatti pubblicato, anche su La Provincia, l’avviso di avvio del procedimento «volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio». Tanti i proprietari dei terreni interessati, a partire da Piadena Drizzona, Tornata, Calvatone, Bozzolo, per quanto riguarda il nostro territorio. E tanti di questi, pur subodorando che qualcosa del genere sarebbe prima o poi arrivato, non si aspettavano questo avviso. Del raddoppio si parla da tempo, ma pochi immaginavano che ormai si fosse giunti al dunque, anche se si tratta ancora di fasi preliminari. Il progetto definitivo prevede, nella zona tra Piadena e Bozzolo, la realizzazione di un nuovo binario posto a circa 22,50 metri dall’attuale, da eseguirsi in presenza di esercizio ferroviario, cioè con i treni ancora regolarmente viaggianti, e nel successivo raddoppio della tratta Bozzolo-Mantova in stretto affiancamento, binario da posare invece con l’interruzione prolungata dell’attività ferroviaria: in questa fase, in sostanza, i treni saranno sostituiti da pullman. I proprietari: «Con i sovrappassi eviteremo lunghe attese per andare nei campi».

