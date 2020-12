Amurt, il nuovo libro contro la povertà

CASALMAGGIORE (18 dicembre 2020) - È uscito «Correva l’anno ...», l’ultimo libro del professor Stefano Passeri, pubblicato dall’organizzazione umanitaria Amurt, presente nel territorio a Casalmaggiore, Viadana e Parma. Il ricavato della vendita sarà devoluto a favore delle nuove povertà in Italia e al progetto di doposcuola «Sotto il tetto» per i ragazzi di strada di Catania.

«Passeri — spiega Paolo Bocchi di Amurt — è un neuropsichiatra originario di Casalmaggiore, ma residente a Parma che ha già scritto diversi libri in collaborazione con Amurt Italia: «I pioppi neri» con il cui ricavato sono stati creati alcuni pozzi in Ghana, portando acqua potabile nei villaggi della nazione africana, e «Prima del buio» che ha permesso di aiutare le famiglie meno abbienti del territorio di Casalmaggiore, Viadana e Parma».

L’ultima fatica letteraria del docente casalese, «Correva l’anno ...», è un solido e ben architettato romanzo psicologico, per buona parte giocato sul filo della memoria, memoria dei luoghi, luoghi della memoria. Non senza concessioni all’amore, ora quello pudico di adolescenti, ora quello di violenta rivalsa tra adulti succubi dell’istinto. Le vicende corrono nella terra padana.



Il volume si può trovare a Casalmaggiore presso la «Libreria il Seme» nella Galleria Gorni 54 e all’edicola Cortellazzi posta in piazza Garibaldi, mentre a Parma si può acquistare alla libreria «Diari di bordo» che si trova in via Santa Brigida 9.

