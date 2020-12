Unione Terre di Pievi e Castelli: «Manca il personale, collasso vicino»

TORRE DE' PICENARDI (17 dicembre 2020) - «In questo povero paese fare gli amministratori locali virtuosi non paga anzi penalizza», dice il sindaco di Torre de’ Picenardi Mario Bazzani. «La nostra Unione Terre di Pievi e Castelli, di cui fanno parte i comuni di Torre de’ Picenardi, Isola Dovarese e Pessina Cremonese, si trova sull’orlo del baratro per una grave carenza di personale». Un problema non da poco che mette in seria difficoltà la «macchina amministrativa».

«In questi anni — spiega il sindaco — le nostre amministrazioni si sono impegnate in un percorso virtuoso per razionalizzare le spese e migliorare i servizi attraverso la costituzione dell’Unione e la fusione tra i comuni di Torre de’ Picenardi e Ca’ d’Andrea. Un percorso che ha portato ad una consistente risparmio della spesa di personale ma che ora ci si ritorce contro. In questo momento — osserva Bazzani — di fronte ad una pianta organica di 26 unità ci troviamo con 5 posti vacanti, che non possiamo coprire per il blocco dei concorsi pubblici e per la norma che prevede che per 6 mesi non si possano sostituire i dipendenti che si sono dimessi perché vincitori di concorsi in altre amministrazioni. Abbiamo inoltre un dipendente in aspettativa retribuita per due anni, che non può essere sostituito, e tre dipendenti assenti per malattia».

Insomma, da un lato si incentivano le aggregazioni e le fusioni dei Comuni, con le relative semplificazioni, ma dall’altro i meccanismi esistenti portano a situazioni di sofferenza come quelle che sta vivendo l’Unione Terre di Pievi e Castelli.

