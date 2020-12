Medico in pensione, disagi in arrivo in paese

RIVAROLO DEL RE-CASALMAGGIORE (17 dicembre 2020) - Ancora pochi giorni di lavoro e, dal primo gennaio, il medico di medicina generale Giuseppe Manara cesserà il servizio per andare in pensione. Nato a Parma il 26 aprile 1958 e laureatosi nel 1985, era anche specializzato in geriatria e gerontologia e aveva l’ambulatorio a Rivarolo del Re, suo paese natale e a Casalmaggiore al centro Comete. Se per i mutuati di Casalmaggiore non ci saranno difficoltà a trovare un altro medico, qualche problema lo potranno avere i residenti di Rivarolo del Re e di Spineda in quanto al momento nessun medico ha manifestato interesse ad aprire l’ambulatorio in paese. Della vicenda, anche se non di competenza diretta dell’amministrazione comunale, se ne sta occupando anche il sindaco Luca Zanichelli, per cercare di risolvere il problema di quanti dovranno cambiare medico.

