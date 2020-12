Raddoppio ferroviario: sottopasso, nuovo percorso

VHO/PIADENA DRIZZONA (16 dicembre 2020) - In vista della presentazione delle osservazioni al progetto di raddoppio della linea ferroviaria Piadena-Mantova, che vanno raccolte entro il 20 dicembre dai Comuni interessati, un cittadino di Vho, in previsione della soppressione del passaggio a livello di via San Lorenzo, lancia una proposta di tracciato alternativo per il sottopasso ciclopedonale ipotizzato da Rfi. Un percorso lungo 100 metri anziché 400, più comodo e meno costoso.

Il cittadino, che preferisce non rendere pubblica la sua identità, indica la possibilità di utilizzare un terreno attualmente libero da edificazioni posto in via Zara, di circa 36 metri per 12. Un fazzoletto di terra che «suggerisce la possibilità di un concreto studio di fattibilità».

Il nuovo percorso, osserva il cittadino, che ha preparato anche dei chiari disegni progettuali a supporto della sua idea, risulta più interno al tessuto urbano, con termine a quello esistente, di migliore fruibilità rispetto al più dispersivo tragitto di via Cantarane — non ottimale soprattutto in relazione al tratto di via del Popolo, che si troverebbe ad ospitare tutti i cicli e passeggini in arrivo dal vialetto Piadena/Vho — e modificherebbe in misura minore le abitudini della popolazione; in particolar modo in riferimento all’accessibilità del frequentatissimo cimitero, in gran parte da persone in età avanzata con conseguenti problematiche di spostamento autonomo ».

