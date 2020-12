Gronda aperta e Cnc replica al sindaco

CASALMAGGIORE (16 dicembre 2020) - Alle 11.09 di ieri è stato riaperto dalla polizia locale, dopo la sistemazione a cura della ditta bresciana incaricata dal Comune, il tratto disastrato della Gronda nord, chiuso dalle 17 di venerdì scorso in seguito ad una richiesta della polizia stradale. Intanto, sulla questione viabilistica non si placa il dibattito innescato dal botta e risposta tra «Casalmaggiore la Nostra Casa» e il sindaco Filippo Bongiovanni, che ha accusato il gruppo di minoranza di voler fare solo «cagnara». Ad intervenire è il consigliere Pierluigi Pasotto: «Ritengo le dichiarazioni del sindaco arroganti e offensive nei confronti del nostro gruppo, che sta solo operando nell’interesse di Casalmaggiore e dei suoi cittadini. Il reato di lesa maestà è stato abrogato. Se entriamo nel dettaglio della tecnica silenziosa che il sindaco porta avanti da anni in merito alle infrastrutture, possiamo dire con assoluta certezza che non funziona. Sul nuovo ponte non ha preso la palla al balzo e i soldi li ha fatti arrivare l’onorevole Luciano Pizzetti. Quanto alla stazione ferroviaria e ai problemi legati alla linea, la situazione è lì da vedere».

