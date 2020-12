Nuovo palazzetto, la Regione trova i fondi

CASALMAGGIORE (14 dicembre 2020) - La Giunta regionale, su proposta degli assessori Martina Cambiaghi (Sport e Giovani) e Massimo Sertori (Enti locali e Programmazione negoziata) ha approvato tramite delibera l’ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport nel comune di Casalmaggiore. L'impegno economico messo in campo dalla Giunta ammonta a 1,65 milioni di euro su un costo totale per l’intervento stimato in 3,35 milioni di euro. Il cofinanziamento regionale non potrà superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti dal Comune stesso. "Con questo atto - ha spiegato Massimo Sertori - stanziamo risorse importanti per realizzare un palazzetto dello sport moderno. Un impianto che, nell’ambito di attività sportive e manifestazioni, punta a diventare un vero punto di riferimento per cittadini ed associazioni. Attraverso gli strumenti di programmazione negoziata Regione Lombardia concorre così al rilancio dell’intero Casalasco e realizza un’opera molto importante per il territorio che era attesa da anni".

"Casalmaggiore - ha aggiunto Martina Cambiaghi - è uno dei comuni più sportivi della Lombardia. Con questo Accordo di Programma la Regione vuole dare nuovo sostegno a tutto lo sport regionale. Il territorio della provincia di Cremona è sicuramente un’eccellenza che ha bisogno di essere valorizzata con nuovo palazzetto. Questa struttura le permetterà di essere competitiva dal punto di vista sportivo. La sinergia tra istituzioni, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, è fondamentale per portare avanti progetti ambiziosi che vogliono rappresentare realmente il motore della ripartenza e contribuire allo sviluppo del territorio attraverso lo sport". Il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni, ha voluto esprimere soddisfazione per il via libera al nuovo palazzetto. "Dopo tanti anni si realizza un sogno tanto atteso a Casalmaggiore. Finalmente le società sportive, in particolare quelle che si occupano di sport di squadra, avranno una nuova casa. La nostra Città, le nostre associazioni, i nostri atleti, le nostre scuole meritano una struttura come il nuovo palazzetto".

