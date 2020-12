Il sindaco: 'Il mercatino non va Stop alle bancarelle'

CASALMAGGIORE (15 dicembre 2020) - Avviata circa dieci anni fa e passata attraverso alterne vicende, si è conclusa l’esperienza del mercatino dell'usato e del passato in piazza Garibaldi. L’ultima edizione si sarebbe dovuta tenere nello scorso mese di novembre, ma alla fine è saltata a causa delle limitazioni legate all’emergenza sanitaria. In precedenza l’iniziativa era stata oggetto di lamentele da parte di Paolo Bocchi, esercente della piazza, che aveva sottolineato come il livello della merce esposta finisse per essere controproducente per il commercio locale. «I mercatini — riassume la vicenda il sindaco Filippo Bongiovanni — erano nati nel 2010, a cura di una associazione reggiana. Personalmente non ero favorevole a questa iniziativa. Ma per ogni cosa, quando mi sono insediato, nel mio primo mandato, nel 2014, ho approfondito incontrando gli organizzatori per capire la situazione e ho subito riscontrato il mancato pagamento del plateatico da anni. Vi erano circa cento espositori, di merce veramente infima in alcuni casi, mentre il traffico lungo l’anello della piazza doveva essere interrotto. Avevo chiesto all’associazione di pagare il plateatico e migliorare il contesto, ma alla fine, nonostante le rassicurazioni, che aveva dato l’organizzatore, non ha mantenuto la parola e così abbiamo deciso di interrompere il mercatino».

