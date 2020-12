Strade groviera: slitta l’apertura della gronda

CASALMAGGIORE (15 dicembre 2020) - Prevista per il tardo pomeriggio di ieri, è stata rinviata ad oggi la riapertura del pezzo disastrato della Gronda nord, chiuso dalle 17 di venerdì scorso in seguito ad una richiesta della polizia stradale di Casalmaggiore. Gli operai dell’impresa bresciana chiamata dal Comune a fare i lavori sono entrati in azione ieri poco dopo le 13, con la stesura di una emulsione bituminosa. Dopodiché hanno messo in funzione i loro macchinari per ripristinare le condizioni di percorribilità del manto stradale. I lavori saranno conclusi oggi. Venerdì i crateri presenti, aggravati dalle piogge insistenti dei giorni precedenti, avevano provocato il danneggiamento di due autovetture negli pneumatici e c’era il rischio concreto che qualcuno potesse farsi del male.

