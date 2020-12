Gronda nord disastrata: «Problema strutturale. Andrebbe tutta rifatta»

CASALMAGGIORE (13 dicembre 2020) - Secondo giorno di chiusura a causa dei rischi causati dal dissesto dell’asfalto. Il sindaco Filippo Bongiovanni non ha dubbi: troppa sabbia rispetto alla ghiaia nello strato di mezzo del manto.

Per gli automobilisti e i camionisti che conoscono la zona non è stata una sorpresa la decisione assunta venerdì pomeriggio dalla polizia locale di Casalmaggiore di chiudere la bretella comunale — della lunghezza di due chilometri e duecento metri — che collega la provinciale 420 Sabbionetana alla rotonda di Quattrocase di Casalmaggiore, il primo tratto della Gronda nord, altrimenti detto by-pass di Vicomoscano. Da tanti anni quell’arteria è completamente disastrata ed è periodicamente soggetta a lavori di sistemazione che però sono sempre provvisori perché il problema sta proprio nella qualità costruttiva dell’opera all’origine. Ci sono delle lacune che si ripresentano continuamente e determinano i continui problemi. Venerdì, la goccia che ha fatto traboccare il vaso e fatto richiedere dalla polizia stradale di Casalmaggiore alla polizia locale un intervento deciso, sono stati i danneggiamenti subiti da due autovetture finite nei crateri presenti lungo il manto stradale. Buche anche profonde 15 centimetri, accentuate dalla pioggia battente dei giorni scorsi. Troppi i rischi presenti, soprattutto per eventuali motociclisti, pur rari in questo periodo, per consentire ancora il transito di qualunque veicolo. Polstrada e polizia locale si sono trovate d’accordo nell’assumere il provvedimento, che è parso del tutto giustificato, prima che potesse avvenire qualche tragedia.

