Qualità dell’aria nei limiti: polveri sottili rischio costante

CASALMAGGIORE (12 dicembre 2020) - «La relazione di Arpa Lombardia dà un quadro molto significativo della situazione dell’aria a Casalmaggiore, che tuttavia è uguale a quella di tutti i luoghi di pianura lombardi. La qualità dell’aria nei mesi freddi non è certo ottimale, i riscaldamenti accesi sono certamente gli indiziati primari, ma sono inevitabili. Chiedo tuttavia prudenza in chi usa legna per scaldarsi e di fare tanta manutenzione ai propri impianti e, per chi può, di privilegiare altre fonti di calore». Parole del sindaco Filippo Bongiovanni dopo la riunione da lui convocata in videoconferenza con i capigruppo consiliari, relativa alla presentazione della campagna di monitoraggio della qualità dell'aria a Casalmaggiore che si è svolta tra il 18 febbraio e il 30 luglio di quest’anno. Presenti per Arpa Lombardia Paola Carla e Renato Rossetti. «La relazione finale di 30 pagine ed oltre 130 pagine di allegato – afferma il sindaco — ha messo in evidenza che le caratteristiche dell’aria di Casalmaggiore combaciano con quelle delle altre zone della Bassa padana. La centralina mobile di Casalmaggiore ha sostanzialmente rilevato dati molto simili a quelle delle stazioni fisse di Viadana, Cremona e Mantova. Secondo Arpa, dunque, anche se non presente la centralina in modo fisso, si potrà comunque far riferimento ai dati di Viadana e Mantova Ariosto per conoscere giornalmente la qualità dell’aria».

