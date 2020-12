Salvini: soldi per il nuovo ponte

CASALMAGGIORE (12 dicembre 2020) - «Incremento di 70 milioni all’anno, fino al 2025, del fondo voluto dalla Lega per la realizzazione di nuovi ponti sul Po e la nomina immediata di un commissario straordinario che vigili sulle opere: sono necessari i nuovi ponti della Becca e di Casalmaggiore e un nuovo ponte di San Michele sul fiume Adda. Il territorio si aspetta risposte concrete». A dirlo è stato, nell’ambito del dibattito in corso sulla manovra finanziaria, il leader della Lega Matteo Salvini, che ha così prepotentemente riacceso i riflettori sulla infrastruttura. «Il Comitato TrenoPonteTangenziale ringrazia l’onorevole Matteo Salvini per l’interessamento alla problematica del ponte sul Fiume Po di Colorno Casalmaggiore», commenta il presidente Paolo Antonini.

