Strada gruviera, auto danneggiate: chiusa la gronda nord

CASALMAGGIORE (11 dicembre 2020) - Buche profondissime e un paio di autovetture danneggiate. Così, alla fine, su segnalazione e sollecitazione della polizia stradale di Casalmaggiore, la polizia locale di Casalmaggiore è stata costretta a chiudere il tratto della gronda nord che va dalla rotonda per Quattrocase alla rotatoria lungo la provinciale Sabbionetana. Le transenne con le lampade sono state collocate dagli agenti intorno alle 16.50 di oggi. Un provvedimento inevitabile perché non era possibile mettere dei rappezzi subito. La ditta incaricata provvederà lunedì mattina a coprire le buche, come tante volte è stato fatto in passato, ma si tratterà di una soluzione provvisoria. Quell’arteria, comunale, nata male, andrebbe completamente rifatta, ma l’impegno economico è gravoso.

La decisione di chiudere il tratto di gronda nord più “massacrato” della zona è stata assunta dopo che la vettura di una docente residente a Cremona ha avuto uno pneumatico tagliato ed un altro automobilista si è visto danneggiare un cerchione della propria auto dopo essere finito in una piccola “voragine” nell’asfalto. I crateri, profondi fino a 15 centimetri, hanno reso la situazione viabilistica di elevata pericolosità.

