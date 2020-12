La diocesi piange don Giuseppe Giussani

BOZZOLO (11 dicembre 2020) -E' morto ieri, presso la Domus Pasotelli di Bozzolo dove era ricoverato da tempo, don Giuseppe Giussani, parroco emerito di Brugnolo. Aveva 85 anni. I funerali, presieduti dal vescovo Antonio Napolioni, si terranno lunedì 14 dicembre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Bozzolo, dove la salma giungerà alle ore 9. Ne dà notizia il sito della Diocesi di Cremona.

Nato a Cremona il 28 settembre 1935, originario della parrocchia di Sant’Ilario, è stato ordinato sacerdote il 27 maggio 1961. Ha iniziato il proprio ministero come vicario a Bozzolo dove è tornato nel 1970 dopo una parentesi di tre anni a Cremona, in qualità di vicario di Sant'Agostino. Nel 1974 la nomina a parroco di Scandolara Ripa d’Oglio. Nel 1983 il trasferimento a Rivarolo Mantovano come cappellano della casa di riposo. Nel 1995 è diventato parroco di Brugnolo, comunità nella quale ha continuato a prestare servizio dal 2006 come parroco in solido dell’unità pastorale di Rivarolo del Re, Brugnolo e Villanova. Incarico che ha lasciato nel 2012.

Da segnalare anche il suo impegno all’interno della Fondazione “Don Primo Mazzolari” di Bozzolo, di cui è stato presidente dal 1992 al 2009 e per la quale ha curato con grande passione la risistemazione totale degli archivi.

Dopo i funerali, il feretro sarà trasferito a Cremona, sua città natale, per la tumulazione nel cimitero cittadino.