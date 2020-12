Le farmacie comunali debuttano nella rete

CASALMAGGIORE (11 dicembre 2020) - L’Azienda Farmaceutica Municipale di Casalmaggiore debutta nel web.

Da ieri è attiva la nuova piattaforma di ecommerce per andare incontro alle esigenze di una clientela sempre più digitale. Inoltre la pandemia da Covid 19 ha accelerato l’attuazione di un progetto che l’azienda aveva già in cantiere.

La piattaforma online dell’Afm risulta come semplice e intuitiva da usare e garantisce all’acquirente prezzo più basso, riservatezza e comodità di acquisto 24 ore su 24.



Intanto è già scoccata la prima promozione fino al 15 gennaio: niente spese di spedizione per chi acquista prodotti per oltre 35 euro. Stesso trattamento per i residenti a Casalmaggiore e a Martignana a cui si aggiungono all’esenzione delle spese di spedizione anche gli over 70. Per accedere agli acquisti bisogna andare sul sito www.afmcasalmaggiore.it e registrarsi gratuitamente: poi lo shopping può iniziare. I metodi di pagamento sono molti e tra i più comuni e usati e, infine, è possibile immettere nello scontrino il proprio codice fiscale, utile e necessario per la dichiarazione dei redditi.

C’è anche la chat di Whattsapp a disposizione per ordinare i farmaci: il numero da fare è lo 0375-42221.

