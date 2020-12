Disabili senza famiglia, fondi per l’assistenza

CAASALMAGGIORE (11 dicembre 2020) - Fondi a disposizione per persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare. Questo il succo dell’avviso che il Consorzio casalasco dei servizi sociali ha emesso ricordando che per il sub-ambito casalasco sono rimaste a disposizione delle risorse economiche che riguardano prioritariamente i residui a valere sulle annualità 2016 e 2017 oltre che i fondi assegnati per il biennio 2018 e 2019, nell'ambito del cosiddetto «Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno - Dopo di Noi». C'è tempo fino a mezzogiorno del prossimo 31 dicembre per inoltrare la richiesta. Si tratta di misure di assistenza, cura e protezione di soggetti con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità e di persone che non hanno sostegni familiari perché prive dei genitori.

I destinatari degli interventi devono essere persone con età compresa tra 18 e 64 anni residenti nei 17 Comuni che compongono il sub-ambito Casalasco. Le istanze devono essere presentate al settore dei servizi sociali del proprio Comune. La graduatoria sarà pubblicata da parte dei Comuni entro il 20 marzo. Per avere informazioni sui dettagli si può chiamare il numero del Concass 0375/203122.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO