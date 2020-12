Parrocchia al verde, tutte le messe al freddo

BOZZOLO (9 dicembre 2020) - Niente soldi nella casse della parrocchia e la messa è al gelo. È stato lo stesso parroco di Bozzolo don Luigi Pisani, durante la messa dell’Immacolata Concezione di ieri mattina, a spiegare i motivi delle basse temperature all’interno dell’edificio religioso. «Qualcuno di voi mi ha manifestato il disagio ed io quasi mi vergogno di dover ammettere che non abbiamo i soldi per accendere il riscaldamento. Come tante famiglie anche la nostra parrocchia si trova in grande difficoltà e non abbiamo soldi in cassa», ha detto il sacerdote. «Una delle conseguenze indirette del Covid è anche questa. L’oratorio è chiuso, il bar non incassa e tutte le attività parrocchiali sono stati interrotte, niente tornei sportivi, niente feste e ricorrenze e anche le nostre casse sono vuote. Anche le offerte durante le messe sono in calo a causa della diminuzione delle presenze».

