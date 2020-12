Morto di Covid il dottor Pierluigi Bettinelli

BOZZOLO/RIVAROLO MANTOVANO (8 dicembre 2020) - Addio al dottor Bettinelli. E' deceduto sabato sera all'ospedale di Mantova il dottor Pierluigi Bettinelli, residente con la famiglia a Rivarolo Mantovano. Aveva compiuto 71 anni il giorno precedente. L'uomo era ricoverato a causa del Coronavirus da alcuni giorni. Bettinelli, pensionato, dopo aver lavorato all'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, oggi era medico libero professionista all'interno della casa di riposo Domus Pasotelli Romani di Bozzolo. Lascia la moglie e due figli. Affranto il direttore della casa di riposo Antonino Pettina. "In questo momento c'è tanto dolore. Un dolore che può trovare un senso solo nella Croce, che la Madonna ci guardi e ci protegga in questo triste periodo. Un abbraccio a tutta la famiglia del caro Pierluigi, medico esemplare , che non ha avuto paura di ammalarsi, ma che proprio il Covid ci ha portato via".

