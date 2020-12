Scuola, legalità in aula. A lezione dagli scrittori

CASALMAGGIORE (9 dicembre 2020) - Oggi gli studenti dell’Istituto comprensivo Giuseppe Diotti di Casalmaggiore conosceranno il giovane scrittore Alessandro Gallo, nell’ambito della prima tappa di un percorso innovativo inserito nelle iniziative del Centro di Promozione della Legalità degli ambiti territoriali di Cremona e Crema. L’appuntamento si svolge in occasione della Giornata Internazionale Contro la Corruzione, che si celebra proprio il 9 dicembre. Nella circostanza prenderà il via l’innovativo progetto sperimentale «Assaggio di libri-legalità», ideato dall'associazione di media-education Micromacchina-comunicare la società Aps in collaborazione con «Avviso Pubblico», l’associazione degli enti locali antimafia che conta più di 450 soci tra Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni impegnati per la promozione della cultura della legalità.

