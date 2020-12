Case vuote, ladri in azione: quattro strade al setaccio

CASALMAGGIORE (8 dicembre 2020) - Nei giorni scorsi nel territorio di Casalmaggiore si sono verificati alcuni furti e tentativi di furto ai danni di abitazioni private. Le zone interessante dalle intrusioni sono state le vie Roma, Marzabotto, Grandi e Foscolo. In alcuni casi il bottino si è rivelato magro, in altri più consistente. Talvolta i ladri sono stati anche favoriti da qualche distrazione dei residenti che magari hanno dimenticato una finestra aperta o semiaperta facilitando così il compito dei malviventi. In qualche caso però i predoni hanno rotto anche i serramenti per riuscire ad introdursi nelle case. Nelle loro mani sono finiti monili, contanti e altri oggetti di valore facili da nascondere e da smerciare. La quantificazione è ancora in corso.

