L’albero solidale regala un sorriso ai bimbi

CASALMAGGIORE (7 dicembre 2020) - Ancora una volta il Comitato locale della Croce Rossa di Casalmaggiore si mette al servizio di chi ha bisogno e lo fa aderendo ad una iniziativa della Cri nazionale denominata «L’albero solidale», che ha l’obbiettivo di aiutare a regalare un sorriso ai bambini meno fortunati. L’invito che viene rivolto a tutti è quello di acquistare un giocattolo nuovo da donare a un bambino o una bambina che non hanno la possibilità di averne uno proprio. La situazione di crisi economica che si sta vivendo ha aumentato le situazioni di difficoltà in tante famiglie e anche per questo l’appello della Croce Rossa diventa ancora più significativo, in difesa delle categorie più fragili.

Una volta in possesso dei regali, ci si può recare a consegnarli — devono essere nuovi e incartati —, all'ingresso della nuova sede della Croce Rossa di Casalmaggiore, in via Repubblica 71/b, tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, per lasciare i pacchetti sotto l'albero di Natale del Comitato casalese già allestito.

Chi volesse ulteriori informazioni sulla iniziativa o comunque prendere contatti con la Croce Rossa può telefonare ai numeri 0375-200051 o 340-7740764 oppure inviare una mail all’indirizzo casalmaggiore@cri.it.

