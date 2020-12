«Non hai i soldi per le tasse? Sdebitati con il tuo lavoro»

CASALMAGGIORE (6 dicembre 2020) - Aiuto alle fasce deboli per il pagamento di tributi comunali con la forma del «Baratto Amministrativo». Questa la proposta che ieri mattina Gabriel Fomiatti ha protocollato in Comune sotto forma di mozione del suo gruppo consiliare «Il Listone - la comunità che dialoga» perché sia ​​sottoposta al voto del consiglio comunale.

«L’idea – spiega il consigliere del Listone – nasce da una legge, la 164 del 2014 , relativa a «Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio», secondo cui i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una zona limitata del territorio urbano o extraurbano».

