Scoperta e denunciata la banda di truffatori dei ristoranti

ASOLA (5 dicembre 2020) - I carabinieri di Asola, a termine di articolata attività investigativa, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Mantova tre donne e un uomo ritenuti responsabili del reato di truffa ai danni di un noto ristorante della zona. La truffa è stata concretizzata a fine luglio scorso quando una donna, palesandosi come titolare di una nota azienda di auto-trasporti della provincia di Lodi, contattava un ristoratore e gli richiedeva la prenotazione per la stessa sera, di un tavolo per cinque persone; aggiungeva come particolare la possibilità di pagare con assegno; alla cena si presentavano tre donne, un uomo e un bambino, che consumavano piatti e bottiglie ricercate, chiedendo altresì l’asporto di altre bottiglie per un totale di 540 euro. Il ristoratore, consapevole della nota stima di quella azienda, non faceva obbiezioni sul pagamento. A riscontro la truffatrice, al fine di mostrare la sua buona fede, mostrava la sua carta di identità con le esatte generalità. Ma la mostrava mediante foto sul cellulare. Il giorno seguente l'amara sorpresa: al momento di incassare l’assegno, il ristoratore scopriva che quel titolo di credito era impagabile in quanto oggetto di denuncia di smarrimento. Da lì la denuncia ai carabinieri di Asola che mediante mirato controllo sulle banche dati in dotazione alle forze di Polizia, appuravano che la donna e la sua 'squadra' erano specializzati in truffe ai ristoranti.

