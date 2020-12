Piadena «città dei bambini» con parchi attrezzati e giochi

PIADENA (5 dicembre 2020) - Nelle prossime settimane nei giardini pubblici che fronteggiano l’edificio scolastico di Piadena e al Parco Devid Piazza di Drizzona arriveranno dei nuovi giochi per i bambini. Il Comune ha infatti stanziato una somma superiore a 20 mila euro per migliorare gli spazi verdi con arredi dedicati all’infanzia. Un primo stralcio di interventi che in un secondo momento verranno arricchiti da ulteriori acquisti, fino a raggiungere circa la cifra doppia di quella finora stanziata, per un totale di quasi 40 mila euro. In particolare, ai giardini piadenesi è prevista l’installazione di un fortino cosiddetto «ponte corda», dotato di pannelli di protezione, uno scivolo di quattro metri di lunghezza e un ponticello. In arrivo anche un’altalena a due posti. Al Parco Devid Piazza sarà installato un fortino, con una torretta, una scala, una rete di arrampicata e anche in questo caso uno scivolo.

