Ti-Bre ferroviario a rischio: «Rfi non conosce il progetto»

PIADENA DRIZZONA (5 dicembre 2020) - «Il rischio che corriamo è che si pregiudichi per sempre la possibilità di realizzare il Ti-Bre ferroviario via Casalmaggiore-Piadena preferendo la soluzione via Suzzara, molto più costosa». I comitati ambientalisti lanciano l’allarme dopo quanto emerso lunedì mattina nel corso dell’incontro in videoconferenza tra tutti gli enti coinvolti nel previsto e già finanziato raddoppio della linea Piadena-Mantova. «Rfi non conosce il progetto. Se ne parla dal 2014, ma gli enti preposti sembrano ignorarne l’esistenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO